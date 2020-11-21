拍片洩神秘男　陳瀅蔡思貝Cheronna金屋藏仔？

藝人陳瀅、蔡思貝、Cheronna（吳嘉熙）、陳嘉寶、賴慰玲本月初為好姊妹何雁詩及鄭俊弘（Fred）結婚組成「索爆姊妹團」，估唔到佢哋咁快又出動，一對新人加埋張子丰，今次佢哋就約埋上屋企食大閘蟹，仲「好事成雙」，喺社交網上載飯局片段時竟意外洩蜜？

當中陳瀅就最風騷，見佢白色衞衣上陣，大玩下衣失蹤晒白滑美腿，而新婚何雁詩亦唔輸蝕，低胸谷盡三吋事業線，極度養眼！

不過呢啲唔係重點，皆因上述眾人都一pair pair咁現身，當中已婚嘅陳嘉寶同何雁詩都同老公現身，而陳瀅亦有「老公」Howie相伴，不過現場卻出現一位黑衫神秘男，當晚多張Selfie同拍片中，都只得其中一條片見到神秘男蹤影，唔知係咪有意製造對方「不在場證據」呢？

網友亦非常關心姊妹團中仍然表示單身嘅陳瀅、蔡思貝、Cheronna，有眼利網友都問會唔會係佢哋三人之一，有人金屋藏仔，唔畀神秘男正式現身呢？

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