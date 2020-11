美國天后Katy Perry今年8月為英國男星未婚夫奧蘭度布林(Orlando Bloom)誕下女兒Daisy,雖然產後已修身,不過仍比以前稍為圓潤。Katy於社交網站公開新歌《Not the End of the World》MV片段與截圖,被網友指她樣子、髮型與打扮似足減肥後的英國天后Adele!

網友留言表示:「我第一眼望落去仲以為係Adele。」又有人留言表示:「Adele,係咪你呀?」其實Katy與Adele份屬好友,大家在美國更是鄰居,互相影響絕不出奇!