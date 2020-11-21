39歲Selina不捱餓　靠4招成功甩肉

Selina任家萱在上個月推出了新單曲《四季》，在正式推出前她在短時間內減掉在疫情期間在家長的「防疫脂肪」，對於減肥有自家一套心得。（互聯網）

台灣組合SHE成員Selina任家萱一直給人一種甜美又開朗的感覺，雖然人生遇過不少波折，在復出後更面臨變聲，但她始終笑看人生，堅毅的她終在今年10月推出了自己的新單曲《四季》，一改甜美曲風，以其罕有的中低音，加上Rap唱出自己的新風格。近期四出宣傳新曲的她在記者會上提到早前因為疫情關係，長出了「防疫脂肪」，胖了3~4公斤。於是她早前參加了內地一個真人秀《加油好身材》，用了短短3個月時間做增肌減脂練，從55公斤體重減至52公斤，整個人看起來瘦了一圈。原來其瘦身法也是不用捱餓，跟住以下4招就可以，姊妹們快快學起來！

保持飲食清淡 每餐只吃7~8成飽

「管住嘴，邁開腿」是減肥的第一步，Selina在減肥時雖然3餐照吃，但卻是以「水煮」和清淡為主，低油、低鹽、低糖3個準則，不會只吃蔬菜，注意營養均衡。可增加肉類的攝入量，但盡量少吃澱粉，如果要吃就吃天然的食材，如南瓜、番薯、燕麥等。另外，為了不讓自己攝取過多熱量，Selina會控制自己每餐只吃7~8成飽，當有飽腹感的時候，就會放下筷子，與親友聊天。

設立一天「放肆日」 甜食要在運動後

對於不少人來說，戒口是一件痛苦事，要知道減肥是一件長期的事，因此別讓自己有犧牲感，也不要讓減肥變成苦悶的事。一周設一天「放肆日」，吃自己想吃的東西，其餘時間就保持清淡，鬆緊交替才更有維持下去的毅力。

另外，如果真的忍不住想吃甜點，就要把握運動後「黃金1小時」，因為在運動後的40分鐘到1小時內吃的話，血液循環佳、代謝快，攝取的熱量會由肌肉優先吸收，比較不容易變成脂肪。但亦要控制食量，淺嘗即止。

維持正常的新陳代謝

便秘問題對減肥來說也是一個大忌，除了與自身的腸胃功能相關外，更改飲食習慣亦有機會造成排便不順的問題。Selina有一個習慣，每天早上她都會先飲一杯薑茶，然後會食一大碗無糖乳酪 + 水果，如果需要甜味不妨加一點蜂蜜，就會對排便大有幫助。

另外，Selina曾表示自己每天至少會飲2,800cc水，以促進新陳代謝，同時也會戒掉有糖飲品。她本身也是易水腫的體質，但只要避免睡前飲水就不成問題。

尋找運動拍檔 找到喜愛運動

要養成運動的習慣並非易事，一個人有很多偷懶的藉口， Selina喜歡找妹妹任容萱一起做運動，互相督促，有親友的陪伴也會更加有趣，更易堅持。一周至少2~3次運動，騎單車、跑步、重訓、有氧運動交替來做。Selina認為要長期養成習慣，最好找到喜愛的運動，在她的社交平台上不難看到她喜歡行山、遠足，更時常拍下美麗風景。