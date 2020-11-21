高圓圓被老爺管教訓斥　網民：這個兒媳婦日子不好過

大陸女星高圓圓同老公趙又廷作風一向低調，甚少公開談及私生活，不過趙又廷爸爸趙樹海就好願意分享！佢喺節目中講到自己追求完美，對生活細節要求好高，就算係一隻杯嘅擺位都好講究，杯耳一定要向某一方向！當主持人問佢：「如果兒子趙又廷做錯了，那麼會怎麼處理呢？」佢話：「趙又廷跟我一個德性！」

講到高圓圓，佢就話係標準新抱，但如果佢哋兩公婆做得唔啱，佢都會無差別一齊訓斥，佢覺得嚟到一個新環境經過一段時間洗禮，要漸漸適應，但如果遲遲沒改善，佢會直接批評：「那你幹甚麼吃的，這就是你對生活不認真啊！」

有唔少網民覺得爸爸趙樹海對高圓圓太嚴苛，覺得唔應該管太多，「這個兒媳婦的日子不好過啊」、「管的太多了吧」、「父母還是不要過多參與子女的生活」、「兒子都結婚有自己的家庭」、「感覺像強迫症」！

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