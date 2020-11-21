當眾示愛見埋家長　49歲李亞鵬戀90後猛料美女

內地男星、現年49歲嘅李亞鵬，去年撻着細16歲嘅歌唱家Susie，惟近月Susie在李亞鵬生活中消失，早已傳出佢同Susie分手，點知昨日有網友於社交網站晒出李亞鵬現身涼山，更當眾表白比佢細19歲嘅彝族姑娘，高調認愛！

片中李亞鵬大方地同身邊美女拖手，佢一邊高調示愛，引嚟大批路人圍觀，兩人又身穿極具民族特色嘅情侶裝。李亞鵬新女友外型甚有氣質，身材高挑，大長腿吸睛，同李亞鵬亦如膠似漆，李亞鵬示愛時，女友更害羞躲於李亞鵬身後。

而李亞鵬表現略為激動，被指說話有啲語無倫次，佢表示：「她本意不是這樣，因為我們本意是在一起！」佢又透露女友唔畀李亞鵬曝光2人關係。

據悉李亞鵬新女友名叫海哈金喜，係1990年出生嘅女模特同演員，曾經參加涼山火把節比賽，被評為9大美女之1，又獲得世界旅遊小姐大賽中國賽區總冠軍和最佳上鏡獎。顏值高嘅海哈金喜亦拎過中國區超模冠軍，又於電影《胡楊的夏天》中扮演過超模角色。

據稱2人感情穩定，已經見過雙方父母，睇嚟好事將近，難怪李亞鵬會高調認愛當眾表白。

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