混血B勁靚仔！陳明恩澳洲剖腹產子複製爸媽優良DNA

藝人陳明恩早前返娘家澳洲待產，老公Eddy陪飛陪隔離，至昨日（20日）終於報喜，明恩於澳洲時間早上在當地醫院剖腹誕下一子，重3KG，取名叫鄭源，兩夫婦的共同社交網甫出一家3口合照，忍不住大讚兒子靚仔：「感恩呢一位3KG嘅靚仔BB好健康，一出世就大喊，38周佢決定咗出嚟啦，我哋好多謝大家嘅祝福同埋祈禱！依家呢兩位新手媽媽爸爸好努力學習點樣照顧佢，做個好媽媽爸爸。」

而Eddy之後再晒出愛子兩張新相，戴着冷帽的B仔，面珠紅卜卜，Eddy留言：「話說好多人都好想知呢個Mix嘅BB會係咩？依家真係成功透過我哋DNA製造出嚟喇！」他並仔細地形容兒子，由髮色至膚色詳細地介紹，他說：「暫時目測係啡色髮，深藍眼睛（只開過幾次眼...唔太肯定)，黃皮膚！手長腳長，非常活躍......睇嚟佢大啲之後都係坐唔定喇！」他不忘感謝老婆，稱「辛苦老婆仔」，陳明恩今年二月離開工作了13年的無綫，之後火速懷孕，懷孕期間她仍不忘工作，又錄歌又忙於排舞台劇，近月返澳洲待產，臨入產房也不忙拍攝，記錄每個時刻。

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