美食婷：小雪．宜補腎　食呢樣都得

早幾日熱得要命，我美食婷還是未換季，短袖短褲出街，話口未完，明天便是第廿個節氣「小雪」，不過大家又唔使擔心，雖然氣溫會略為下降，但又未至於太凍。這個時候反而要留意因節氣而導致的身體變化，因為在陰陰冷冷的天氣，會讓人體陽氣閉藏，減慢人體新陳代謝，中醫角度而言，這個節氣適宜吃溫補性和益腎的食物，讓大家在冬天能藏精固精、保護腎臟。

溫補性的食物包括羊肉、牛肉、雞肉和鹿茸等，另外，海參性溫、味甘鹹，入心、腎、脾和肺經，有滋陰補腎、壯陽益精和調理腎氣的功效。

至於益腎性的食物，首指黑色入腎經的食材，如黑米、黑豆、黑芝麻和黑木耳等，可益腎強腎；核桃和栗子對補腎也有一定的幫助。

下面提到的一款季節性補身食材，大家一定估唔到，答案就係菜乾。原來菜乾經長時間的日照，有中醫指其封藏「陽」之精華，對溫補臟腑有很正面的作用，得閒要多點用它來煲湯，滋潤一番。

在小雪節氣，要注意咪食太多燥熱的食物，煎炸、烘烤都不宜，辣椒、胡椒、花椒等，有機會助熱生火，引發口鼻乾燥和爆瘡等，我美食婷一定要嚴戒。鹹味入腎，過鹹的食物會傷腎水，同樣不宜。