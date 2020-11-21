李日朗搵黃榕做健身教練：想扮多2年小鮮肉

藝人黃榕與李日朗今日出席活動，見兩人最近頻頻孖住現身，他們表示兩人已相識19年，最近黃榕更成為李日朗的健身教練，李日朗說：「我哋最近喺一個活動上見番面，佢帶我去健身中心贊助我，依家做咗我嘅健身教練，係我第1位女健身教練。」黃榕稱初時被對方懷疑其能力：「後來我哋鬥舉啞鈴，我舉得仲重過佢。」

李日朗即補鑊表示非常佩服對方，由𡃁模做到DJ打碟，再成為健身教練及參加健美比賽，他笑言：「希望佢將我呢個中年發福嘅男子變成6舊腹肌。我塊臉唔覺，但我喺疫情期間肥咗8磅，覺得個人好鈍，我唔想癡肥，我係中年發福加中央肥胖。（練大隻為結婚作準備？）為工作準備，我唔想咁快演中年角色，仲想扮多1、2年小鮮肉，冇理由自投羅網。」

黃榕就大讚對方有潛質變大隻仔：「佢好勤力同唔怕辛苦，一開始佢已經可以負重20公斤，我話再加重，佢都話好。」

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