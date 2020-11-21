本日日本：好想住呀！電車主題房體驗做車長

對於喜歡鐵道的電車男來說，出遊時除了好好計劃乘坐哪款列車外，住宿亦同樣是重要一環，事關日本有不少酒店會推出鐵道主題客房。最近位於大阪的FRASER RESIDENCE南海大阪酒店，便推出了一間由南海電鐵監製的特別客房Train Room，房內除了特色布置，更備有訓練車長專用的駕駛模擬器，讓住客一嘗箇中滋味，鐵道迷肯定樂在其中！

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激試駕駛模擬器

FRASER RESIDENCE南海大阪酒店最近推出的主題房Train Room produced by NANKAI，以酒店中最大的房型（面積77平方米）來炮製，分別有兩間睡房、浴室及洗手間。房內賣點甚多，除了牆上貼有舊塗装復刻版的南方號列車巨型海報，更設置了行走難波與和歌山的特急南方號列車座位。不過真正重頭戲是其中一間睡房設有用來訓練車長的駕駛模擬器，並配上專用的操控板，讓你可以體驗做車長的感覺。而另一間睡房則設有轉角的大玻璃窗，可欣賞南海難波站附近的景色，並同時放置了特急Rapi:t內使用的橢圓形小茶几。客房內還有鐵道模型、DVD、書本、列車使用過的舊物如吊環扶手、計錶等，猶如一個小型的鐵道博物館。房租每晚￥39,000起（約HK$2,886起）。

FRASER RESIDENCE南海大阪

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列車部件變裝飾品

京都Tower Hotel亦剛剛推出了「京阪電車Train Room 8001號」特別客房，以慶祝京阪集團開業110周年而誕生的「京阪電車8000系特急車両」為主題，房內都是8000系的車身顏色的紅、黃、啡的組合，還有平時難得一見的列車部件，例如紀念鴨通線開通及8000系誕生30周年的銘牌Head Mark及展示不同目的地的路線牌，統統成為了房間的裝飾品。此外還有8000系車身顏色的床尾巾、車站名的面板、列車圖片，還有吊環扶手和補助席，就像將車卡完整地搬進房間中。酒店可免費借出關於京阪電車的DVD及書籍，還有小朋友最鍾意的鐵道玩具，滿足一家大細的鐵道迷。由即日至2021年2月28日期間入住，小朋友更可穿上京阪電車的車長制服拍照留念呢。1日1房限定，兩人入住每位￥9,000起（約HK$666起）。

京都Tower Hotel

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俯瞰東京站美景

除了主題房，位於鐵道車站旁的酒店同樣得到鐵道迷的垂青，事關可以居高臨下飽覽車站景色。其中位於東京車站旁邊的東京丸之內大都會酒店，便是當中人氣之選！從房間就可以俯瞰不同種類的列車，密集式地進出車站月台，種類繁多，單單辨認電車類別已經樂趣無窮。有些房間連浴缸都可以看到月台，浸浴也倍添歡樂。如果你希望入住車站景觀的客房，記得預約時要指明。你更可以預約「兒童鐵道迷Plan」，讓小朋友穿上車長制服拍照留念。值得一提的是，位於27樓的酒店大堂設有會動的鐵路模型，場景包括了羽田機場、晴空塔及東京車站等，甚具規模。房租每晚￥34,600起（約HK$2,560起）。

東京丸之內大都會酒店