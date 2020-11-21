甩奶舞拋出「國家級地震」　微胖施菲亞32F導彈發射！

擁有超過180萬粉絲嘅台灣「外拍甜心」施菲亞（Feiya），曾憑其32F、25、35火辣身材，拿下「美胸皇后」寶座，近日佢就上載咗一條自拍片，見佢「舞動全城」跳出甩奶舞，狂揈殺死人上圍，跌盪幅度更加係嚇親人，加上佢以貼身小背心上陣，唔少網友都驚呼係「國家級地震」！

其實Feiya私底下就成日素顏出門，似足鄰家女孩，擁微胖身形嘅佢，仲指自己係歐美Body。

曾推出寫真集嘅佢，經常突破極限尺度，全裸唔露點都肯，務求為粉絲帶嚟不一樣嘅視覺體驗，真係非常有心～

而Feiya亦非常愛跳舞，除咗甩奶舞外，佢亦經常上載自己跳唔同火辣舞步嘅片，就好似當中嘅「屁屁舞」，見佢趴喺地下腿張開，不停舞動電臀，真係令人不咁讚嘆佢腰力驚人，加上佢話要繼續努力做性感辣屁寶，即引嚟網友留名要跟佢上跳舞堂呀，唔知佢收幾錢一Part呢？

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