被指偷錄蔡依林騷　患妥瑞症歌迷控訴遭欺凌

天后蔡依林原定5月舉行世界巡迴演唱會，但因疫情關係演唱會被迫延期半年，昨日在高雄巨蛋重啟「Ugly Beauty」演唱會，演出並無冷場，觀眾十分投入。

不過事後卻傳出當晚一名患有妥瑞症的歌迷，於會場內被工作人員質疑在演唱會中偷錄影，遭受包圍，該名歌迷事後在自己的社交網控訴受到欺凌，他寫着：「我又遇到了極大的考驗與難為，原來好好的觀賞一場演唱會，對於像我這樣身心障礙者是如此的艱辛，儘管我做了非常多的努力…」

他並自拍片短片，提及自己的病況時語帶哽咽，透露自己會有焦慮情形，他已努力控制自己的症狀，看騷前已吞服3顆焦慮症藥物。他認為自己無辜沒有錄影，卻要被很兇的對待，被質問很多問題及要求查手機，認為沒有給他冷靜及喘口氣的空間，大感不滿。甫文一出，不少網友留言加以安慰及送上祝福。

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