布志綸正式加盟新公司　孖陳柏宇做同事

歌手陳柏宇（Jason）、林奕匡（Phil）、黃妍（Cath）、葉巧琳（Mischa）、陳明憙（Jocelyn）及Michael C.等為賀唱片公司喬遷之喜，特地於公司內舉行House Warming Party，並宣布布志綸（Alan）正式加盟。

Alan久未在舞台上作公開演出，拿起結他自彈自唱《人在野》，網民大讚「好聽！」。壓軸的Jason唱出新歌《感情這回事》，與現場觀眾一同提早同賀聖誕。Jason在台上亦自爆跟Alan有緣，他說：「細個我哋唔相識，但我喺加拿大時嘅保母，就係Alan去加拿大時租住嘅地牢嘅同一家人，所以我哋有個好close嘅共同朋友。佢係一個好有才華嘅歌手，寫得彈得唱得，希望佢喺呢度前程錦繡！」

至於Mischa則自爆是Mr.的粉絲，試過在工作場合碰見樂隊Mr.都按捺不住，要請同事幫忙問影合照。

Alan說：「我都好鍾意唱片公司嘅歌手，每個都好有自己Character，希望日後可以同大家合作，做到新鮮有趣嘅嘢出嚟，等樂迷可以聽到更多唔同嘅音樂。」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc