金馬獎：白靈險露三點　Kiwebaby丁字褲晒美臀

以電影《墮胎師》問鼎影后的內地女星白靈，抵台隔離14日後亮相，於紅地氈上繼續作風豪放，穿上紅色極度性感服飾的她險露三點，邊行邊拿手機自拍，未幾三位工作人員協助拉開裙襬，上面印有「愛LOVE和平」，之後她欲拿咪受訪時，卻把手機攝於褲頭邊，首次參與金馬獎的她，透露該裙襬乃自己千針萬線縫合，以表對金馬的愛：「手都縫破了，我平時不是這樣，很傳統的。」更指隔離期間如同被關在「真空箱」中，笑指早知如此辛苦，就選擇不來了。」

而台灣變性藝人變Kiwebaby則聯同《男兒王》劇組一同現身，以黑色透視長裙上陣的她中門大開，前面已露大半個湯碗胸，不過當華麗轉身後，T-back上陣清晰露出美臀，非常出位，不但如此，Kiwebaby行紅地氈期間不慎踩到自己裙腳，結果露出胸墊，她慌張得立刻整理，之後便全程戰戰兢兢。

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