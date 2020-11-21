屏幕神展開！卷屏手機實物曝光

摺芒手機方興未艾，卷屏手機已準備接力推出。Oppo剛剛便發表了旗下首款卷屏概念手機Oppo X 2021，而且並非CG圖，而是一部摸得上手的實物，並於日前於深圳舉辦的OPPO未來科技大會讓與會者率先試玩。

在正常模式下，Oppo X 2021的屏幕達6.7吋，但只要掃一掃機側滑鍵，卷軸內的隱藏屏幕便會緩緩滑出，令屏幕擴展至7.4吋之大。系統更懂得按程式需要調整滑出大小，例如睇網頁就滑少啲，睇片就滑多啲，整個過程全自動，也可手動調校，操作超破格！

廠方表示，屏幕滑動後不會像摺芒手機般留下摺痕，而多得Roll Motor雙馬達控制收放，施加於屏幕的是恒定力度，所以滑出時會屏幕正背會均衡受力，避免因受壓而造成破壞。另外，屏幕背後同時加入了類似坦克車履帶的「Wrap Track動態區骨架疊層」，藉此提升強度及耐用度。Oppo表示，目前有關這概念機的專利多達122項，並表示手機在適當時候就會同大家見面，但外傳LG已經試產同類手機，若然Oppo要成為第1間廠商量產卷芒手機，似乎就要加緊腳步了！