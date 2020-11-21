潮州人勤力唔輸得！蔡小蝶做茶記學廣東話叻過香港人

《2020亞洲小姐競選香港區決賽》冠軍蔡小蝶因「勤力」而參加選美，令她由「港姐棄將」變成亞姐冠軍，充滿戲劇性。接連參加選美的她並非天生選美狂，鬥靚因為遇上世紀疫情，她說：「唔覺得自己特別靚，以前冇諗過選美，但係疫情少工作，反正得閒就不如去參加選美啦。」

深圳出世的她，14歲移居來港，身為潮州人的她遺傳勤力基因，為融入香港，15歲邊讀書邊到茶餐廳打工，她說：「嚟咗香港10年，當初唔識聽唔識講，覺得讀書唔識廣東話會畀人杯葛，所以夠15歲就去茶餐廳返工，唔係要幫補家計，係為咗學廣東話，最叻講凍檸茶，哈哈。」

由第一份工做茶餐廳開始，蔡小蝶工作冇停手，做過樓面、知客、酒店炒散、禮儀小姐、show girl、KOL，至今一直自己賺錢自己使，沒有問過家人攞錢，她笑說：「屋企由細就灌輸要靠自己要有獨立嘅思想，所以我好勤力。」移民來港後，蔡小蝶自言因工作勤快，不單未有被同事欺負，更被錫到燶，還在餐廳做知客時訓練出抗壓能力，她笑說：「做知客派飛，有啲客嫌等得耐會發脾氣、投訴，抗壓能力就係咁練番嚟，哈哈。」性格樂觀的她笑謂自己玩得又愛笑，自覺有潛質做諧星，希望公司提攜。

至於拍過電影及ViuTV劇集的亞姐亞軍何雙妍除了有一定演出經驗，背後更有感情穩定的男友做後盾，讓她在演藝事業搏殺。她亦不擔心所謂的「選美分手魔咒」：「我哋都係活在當下，理唔到之後嘅事，反而係男友鼓勵我入行，佢好信任我。」

自稱是單身的季軍高文君透露選亞姐全因失戀，與男友分手後希望為自己轉換環境，認識更多新朋友而報名。被網民封為「女神」的她在香港大學修讀土木工程隻學士學位，得獎後豈不是吸引更多追求者﹖她笑說：「冇呀，因為依家係網上課程，大家見唔到面，要下學期先要返學。」她對拍拖順其自然，視成熟又穩重的古天樂為「男神」。

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