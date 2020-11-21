滿足少女變公主夢　楊洛婷蔡嘉欣最鍾意灰姑娘

童話世界往往都是最美麗美好的，而迪士尼城堡終於重新開幕，更加入了多個公主作主題，而藝人最喜歡的又是甚麼公主角色及電影呢？

歌手譚嘉儀：「咁多個迪士尼公主，我梗係最鍾意《魔雪奇緣》嘅Elsa公主啦！因為齣電影好好睇，啲歌又好聽，我都扮過幾次Elsa，又翻唱過動畫入面啲歌放上網畀大家分享，我真係好鍾意呢套戲同Elsa。」

藝人楊洛婷：「我最鍾意係灰姑娘，我好細個已經好鍾意呢個古仔，細個嘅時候成日重複又重複咁睇套電影。我諗每個女仔都好想搵到佢哋嘅白馬王子，可以着住一條靚靚嘅裙出席舞會，我印象最深刻當然係玻璃鞋，所以我細個見到啲bling bling嘅鞋或者玻璃鞋裝飾我都會收藏。」

前港姐蔡嘉欣：「我最鍾意嘅公主人物係灰姑娘，除咗覺得佢好靚之外，佢嘅故事好勵志、傳奇，由一個平平無奇嘅女孩子，搖身一變成為公主，可以滿足到每個少女嘅公主夢。」

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