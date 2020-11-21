《愛．回家》戲份減　王致狄冇商演靠賣肉幫補生計

36歲藝人王致狄入行11年未見突圍，至近年在《愛》劇飾演「鐵面陳」才嶄露頭角，劇中他與沈可欣組成「鐵碧CP」深受網民歡迎，惟早前劇情講2人分手收場，令他慘被網民鬧爆「渣男」，戲份亦大幅削減淪為閒角。現實中他亦因為疫情關係令商演、登台叫停，導致收入大減，可謂雙重打擊！

但其實他早已籌謀出路，日前被拍得現身尖沙咀街頭，見他抬着一箱貨物，四處張望搵路，及後走上樓梯抵達餐廳，在門外與店員交收貨物，原來他運送凍肉食材到餐廳，似乎「秘撈」送貨！見他搬到滿頭大汗，店員見狀即遞上清水及紙巾，他稍作休息後，便匆忙離開。

目標開西餐廳

事後他接受東網訪問，承認搞副業！他透露最近投資約6位數字，與友人合資發展凍肉生意，當日是親自送貨：「一直對煮嘢食有興趣，咁啱有朋友做凍肉生意，加上因為疫情，大家多咗留喺屋企煮嘢食，所以覺得係一個商機，於是決定合作，一齊開舖。依家都係起步階段，暫時得網店未有實體店，人手方面淨係得我同幾個Partner，所以都落手落腳送埋貨。」他續指有意與製作室合作，拍攝直播烹飪節目作宣傳，日後若生意上軌道，希望能開設西餐廳，但強調目前仍將重心放在演藝事業上。

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