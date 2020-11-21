金馬獎：林家棟桂綸鎂飲恨！莫子儀陳淑芳奪影帝后

金馬獎影后出爐，81歲資深女星陳淑芳，繼電影《親愛的房客》勇奪「最佳女配角」後，再憑電影《孤味》，擊敗賽前大熱桂綸鎂及白靈，首次奪得金馬影后！宣布一刻全場掌聲如雷，她亦興奮得淚如泉湧，發表得獎感受時直言沒想過再踏上頒獎台，她說：「今日首次走紅地氈，我好怕，我是第一次來金馬獎，已經80多，還拿這麼重的獎座，但重還重，我還是要抱得緊緊的，我不會漲價，還有就是，如果一星期沒事做會生病。」而《孤》片監製徐若瑄亦開心得流淚。

至於影帝，現年39歲的台灣演員莫子儀憑電影《親愛的房客》，擊敗香港的林家棟，以大熱姿態稱金馬影帝，他於台上向該片台前幕後致謝，當中更點名有份參與該片的出爐影后陳淑芳，他說：「你永遠是我心目中最佳女主角，我最開心是見到她上台，還有這部電影所有夥伴，沒有他們我沒法站在台上，這不代表自己優秀，只是有一點點運氣才拿到這個獎。」

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