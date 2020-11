姚子羚40歲牛一！李施嬅胡定欣準備好晒送Surprise

「胡說八道會」成員之間感情要好,今日(21日)係姚子羚40歲生日,李施嬅、胡定欣同黃智雯齊齊搞個驚喜慶生派對,李施嬅雖然近日要為劇集《金宵大廈2》開工,但仍一早與胡定欣及黃智雯商量對策,收工後同佢哋食飯之後,就去買蛋糕同買花,更喺公司等足1粒鐘都冇怨言,李施嬅留言:「About today...5:30am 開工,同姊妹們商討。2pm Meet with girls, 食飯,買蛋糕,買花。3pm 等,等,等,等4pm SURPRISE!!!@elaine_yiu happy birthday ! 一定要事業愛情雙豐!同身體健康!Go go go!!!I know we are so sweet,好難唔愛我哋。#20always20」

片中見姚子羚非常感動,更笑言成班姊妹係咪唔使開工,但仍留言多謝大家:「Thank you so much girlsssss..... 多謝你哋專登入嚟公司同我慶祝生日!好十派ssss呀!」

