姚子羚40歲牛一！李施嬅胡定欣準備好晒送Surprise

「胡說八道會」成員之間感情要好，今日（21日）係姚子羚40歲生日，李施嬅、胡定欣同黃智雯齊齊搞個驚喜慶生派對，李施嬅雖然近日要為劇集《金宵大廈2》開工，但仍一早與胡定欣及黃智雯商量對策，收工後同佢哋食飯之後，就去買蛋糕同買花，更喺公司等足1粒鐘都冇怨言，李施嬅留言：「About today...5:30am 開工，同姊妹們商討。2pm Meet with girls, 食飯，買蛋糕，買花。3pm 等，等，等，等4pm SURPRISE！！！@elaine_yiu happy birthday ! 一定要事業愛情雙豐！同身體健康！Go go go！！！I know we are so sweet，好難唔愛我哋。#20always20」

片中見姚子羚非常感動，更笑言成班姊妹係咪唔使開工，但仍留言多謝大家：「Thank you so much girlsssss..... 多謝你哋專登入嚟公司同我慶祝生日！好十派ssss呀！」

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