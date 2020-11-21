黎耀祥阮兆祥爆娛圈秘聞：好在冇得罪過人！

「雙祥組合」藝人黎耀祥及阮兆祥現身「繽FUN Live」，與繽FUN主播俞詠文直播傾偈。正為節目《雙祥見》開工嘅2人，坦言默契愈嚟愈好，阮兆祥大爆黎耀祥怕生保：「熟嘅朋友佢好容易倘開心胸，分享咩都得，但唔熟就會好似隔住幅牆。」提到節目中玩「揞名爆」大爆圈中秘聞，但2人坦言好在未有因此與人結怨反面，黎耀祥說：「雖然講到某啲人有缺點，但其實過咗咁耐大家都冇放喺心，就算依家撞番面都冇嘢。」期間2人憶述曾分別扮演羅文，更即席合唱《激光中》，炒熱氣氛。而阮兆祥亦重提執黎耀祥二攤拍《溏心風暴》而得獎一事，感謝對方帶挈，黎耀祥則大讚阮兆祥實至名歸。

有指鄧萃雯回巢拍《巾幗梟雄4》，黎耀祥指尚未落實：「有聽聞會籌備，暫時未有具體資料，希望會成事，早啲有確實資料再公布。咁我自己都期待嘅，雯女（鄧萃雯）係一個好對手，巾幗之後都冇再合作過，同埋我哋嘅化學作用好得意，大家唔係特別熟，但出嚟效果觀眾又好鍾意。」在旁嘅阮兆祥即自薦加入，黎耀祥笑說：「佢可以做我哋個仔。」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc