吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時

宜：掃舍、拆卸、理髮

忌：嫁娶、開業、出行

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：2、3、7、8

幸運顏色：紫

生肖指數 是日吉星：猴

鼠：→ 開始感情前要考慮清楚，提醒自己別因一時糊塗，將朋友關係看作愛情。

牛：↑ 人際關係相當不錯，有認識新朋友的機會，因應酬增加，自己亦頗為疲累。

虎：↓ 容易得罪重要人物，言行舉止要謹慎，和上司打交道要注意自己的言詞。

兔：→ 正財收入上升，但因應酬大增，所以有很多額外開支，財運只屬不過不失。

龍：→ 心情十分沮喪，不過人際關係尚好，能跟一些較生疏的朋友言談甚歡呢！

蛇：↓ 要小心腸胃問題，容易發生輕微食物中毒事件，出外用膳要加倍留意。

馬：→ 金錢和物質運下滑，很容易買了不該買的東西，宜留在家中，少逛街為妙。

羊：→ 容易與伴侶為生活瑣事而起衝突，其實只要你肯稍作讓步，便可和氣收場。

猴：★ 願意體諒伴侶和了解對方心底想法，即使不開口亦有默契，感情大增。

雞：↑ 容易獲得別人支持，早前遇到的障礙逐漸消除，令你有撥開雲霧的感覺。

狗：→ 對別人的勸勉聽不進耳，如果因一時意氣而借題發揮，便會小事變大事。

豬：↓ 是日沖煞，做生意者破財機會大，業務不宜擴充，保守行事可避免損失。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：感情關係或較不穩，伴侶或較任性，人氣及社交運稍佳，攜眷會友，助增進情誼。

金牛：體能欠佳，工作壓力較大，但人緣及桃花運較佳，多休息多放鬆，合作情況更佳。

雙子：感情及親子關係雖仍帶點不穩，但情緒及家庭運較佳，若多交流，可助增進情感。

巨蟹：情緒及家庭運或較不穩，意見分歧等問題或會較頻，少發言多聆聽，可助過度。

獅子：精神狀態稍遜，辭令及思考力不穩，不論公私宜注意溝通，多予笑容和耐性為佳。

處女：財運不穩，開單等將較利好，但出勤、公幹及海外項目卻或有阻滯，需予耐性。

天秤：人氣略為不穩，已婚或同居朋友，就生育及子女等話題，宜多予耐性，注意溝通。

天蠍：精神狀態雖帶點不穩，對感情生活的投入感或會稍遜，與伴侶經常保持聯繫為佳。

人馬：社交及工作略為不穩，宜注意合作及人際關係，多作協調，注意溝通及相處情況。

山羊：公事繁重壓力大，親子及感情關係不穩，宜妥善分配時間，多關懷家人及伴侶。

水瓶：精神狀態稍遜，或會易感疲倦，出勤、公幹及海外項目等或較吃力，但進度尚可。

雙魚：夫妻關係大致和順，但辭令及思考力一般，多注意溝通情況，相處將更和諧融洽。

預測：下周大市，價位仍具調整空間。