東方日報C2：李亞鵬爆父女戀　拖彝族索模認愛

天后王菲的前夫李亞鵬戀情再入直路，與比他年輕19歲、來自四川的彝族姑娘海哈金喜打得火熱，譜出「父女戀」。網傳一段他激罕與女友穿情侶裝兼十指緊扣公開認愛的短片。有指兩人感情已到談婚論嫁階段，亦已見了雙方家長，傳好事近快將拉埋天窗。

現年49歲的內地男星李亞鵬，於2013年與天后王菲離婚結束8年的婚姻關係。他回復單身後，感情生活毫不寂寞，身形高大、外表俊朗的他，多年來身邊不乏女伴。於2018年他曾被拍到與內地女星許晴用膳隨即傳出緋聞，但未有進一步發展，事件亦不了了之。直至去年5月，他被拍到與一位無論外形和氣質都與前妻王菲十分相似、比他年輕16歲的Susie在公園漫步而被揭戀情。有傳女方身世顯赫，家族有500億人民幣資產，成一時熱話，最終李亞鵬大方認愛，並透露女方身份：「不是企業家，沒有500億（身家），只是一位偶爾喜歡唱唱爵士的文字工作者，一位令人欣賞的獨立女性。」正當以為找到真愛之際，惟他們的關係原來亦已告一段落。

情侶裝煙韌回春

昨日有網友於社交網站晒出李亞鵬現身四川涼山的片段，當中見他當眾向比他年輕19歲的彝族姑娘示愛，既浪漫又溫馨。示愛期間，李亞鵬與女友手拖手，更不時「捽手仔」十分煙韌，惟女友比較害羞，不時躲於男友身後。身穿民族特色情侶裝的李亞鵬展現回春一面，突破了兩人的年齡界限，但說話時有點激動，並語無倫次地說：「其實她本意不是這樣的，因為我們倆的本意是要在一起……她是因為你們人多害羞，所以才不想讓我講。」期間吸引了大批路人圍觀，但不礙兩人癡纏晒愛。

高挑有氣質似王菲

李亞鵬的新女友身形高挑，甚有氣質，一雙長腿相當吸睛，與王菲模式同出一轍。據悉，她名叫海哈金喜，現年30歲，是四川彝族姑娘，現任職女模特兒和演員工作，曾經參加涼山火把節比賽，又獲得世界旅遊小姐大賽中國賽區總冠軍和「最佳上鏡獎」。顏值極高、身高1米73的她亦拿過世界小姐中國區總決賽超模單項賽冠軍，又於電影《胡楊的夏天》中扮演過超模角色，以及在《那年花開月正圓》中飾演吳家東院的丫鬟夏蓮。據稱李亞鵬與女友的感情穩定，已達談婚論嫁階段，亦已經見過雙方父母，看來好事近。

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