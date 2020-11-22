羅力威疑中產後抑鬱　唔敢亂發洩靠個琴解決

藝人雨僑8月誕下囡囡羅約彌（Harper），因為冇請家傭或者陪月幫手，親力親為湊B，搞到佢呻「真係人都癲」，老公羅力威亦唔見得好，對住三個月大嘅囡囡完全不知所措，覺得自己都患咗產後抑鬱病。佢喺社交網上載咗抱住囡囡瞓覺，好溫馨嘅相片，但其實背後好多辛酸，要同大家分享，佢話老婆啱啱生完之後要照顧佢，而BB成日不停喊：「每隔幾個鐘醒一醒，次次唔定時同唔知搞幾耐，永遠冇收工，嚟到兩個幾月佢已經可以瞓到9-10個鐘，可能知爸爸媽媽辛苦，體諒我哋，當然除咗呢啲，仲有好多嘢....」

「關於產後抑鬱，我都唔係好知係乜，不過我估我其實中咗少少，老婆話番我知，我理解我嘅情況係對喊聲好反感，同唔理智嘅人(BB)溝通唔到嘅時候，而你冇地方發洩，因為你連鬧交都冇對手，而咁簡單嘅食奶瞓覺道理點解唔明。」

之後佢感激家中嘅琴畀佢發洩，雖然呻咗好耐，但最後都係覺得有女萬事足：「唔好覺得湊b感到沮喪失敗，因為最後見到個B望住你笑，也就是場仗大獲全勝之時。」

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