【營業資訊】普洱茶被稱為「可以喝的古董」，愈陳愈香，近年成為炙手可熱的投資產品。要入手投資普洱，除了前期做好資料搜集，更須要誠實可靠的專業平台。

普洱茶的價值和文化底蘊廣獲認可，成為收藏投資的熱門選擇。舉例，一片50年代的紅印青餅，於80年代末在香港的國貨公司售450港元；2019年春季，同類的紅印青餅在香港仕宏拍賣公司以高達124萬成交。此外，一筒百年宋聘號普洱茶在2006年北京一拍賣公司以976萬人民幣成交；香港仕宏拍賣在2019年以1560萬港元成交，價比黃金。觀乎以上種種的數據，可見優質普洱的升值能力相當可觀。

現時零售和拍賣市場上的普洱，涵蓋百年前的號級茶、五十年代印級茶和八十年代中生茶，還有極具升值潛力的2000年後明星新茶，其投資潛力也不可小覷；部分茶品更陳化近二十年，進入最佳品飲時間。那麽，在投資及收藏普洱前應該要注意哪些因素？又應該如何入手？

藏茶關鍵因素——影響茶品價格的因素甚多，大致如下：

1 茶的歷史

2 茶的品牌

3 茶葉年份

4 茶葉採摘季節

5 茶品原料配方

6 茶品倉儲與保存

7 茶品市場供應量

8 茶品歷史價格變化趨勢

9 市場需求與趨勢

「疫」市收藏為上策

儘管疫情未退，資深的古董普洱茶收藏家卻蓄勢待發，實力雄厚而別具識見的更希望借此良機吸納難得一遇的珍品。

仕宏拍賣有限公司創辦人周子先生說：「新常態的環境為有識之士造就了難得一遇的收藏良機。所以，甚麼時候都是好機會！」周先生去年被中國《福布斯》評為「中國古董茶拍賣第一人」，本身亦為資深普洱茶專家及藏家。

他表示：「藏茶如藏金，無論歷史或時代如何動盪，人們對茶的熱愛從無退減，而許多生於亂世的名茶優品正因為供應有限，而更加彌足珍貴。」

普洱拍賣 信心保證

要入手投資普洱，除了前期做好資料搜集，更須要誠實靠的專業平台。相對於其他交易渠道，拍賣公司是高端的茶品交易平台。香港仕宏拍賣自2014年至今已舉辦超過十場普洱茶專場拍賣，從百年號級茶、印級茶，到新茶一應俱全，成為華人藏茶界知名的專業古董名茶拍賣行。

下周六（11月28日），仕宏就會舉行其2020年秋季拍賣，特別搜羅了首現拍場的1930年代出產，一墩四塊、筒包完整的「可以興茶磚」（估價220萬 - 380萬港元），其為市場上唯一的生茶磚。此流傳百載的號級普洱生茶磚，總重約1,520多克，倉儲完美，陳化非常平均，在普洱磚茶歷史上獨具傳奇來源，當中的精湛工藝及時代價值，堪稱碩果僅存。經多年的消耗，目前全球可能存留不到幾十片 ，是「磚中至尊、茶中之王」。

傳奇「可以興茶磚」下周六上拍

周先生說：「據我記憶，這茶磚這是拍賣場上首次出現的如此完美的一墩四塊裝百年『可以興茶磚』，並且鹿鶴內飛齊全，如此有歷史的生茶目前在市場上極少出現的，難得有資深藏家願意割愛，以其珍稀程度看來，這茶磚的收藏價值和升值潛力自必極其可觀。」

這一墩四塊百年「可以興茶磚」，讓有識的藏家品味到真正的歷史「陳韻」。在普洱茶悠長歷史上，這茶磚就像一件用時間雕刻的藝術瑰寶，是目前唯一留下來的「十兩磚」實物標本，其陳化非常平均，茶香、茶質、茶氣、茶韻在古董茶中均首屈一指。

上世紀三十年代，可以興茶莊欲把這茶磚遠銷至四川、海外等地，為了運輸方便才製出十兩重的茶磚。他們首創每塊重約375克即十兩重的茶磚，是普洱茶歷史上唯一的「十兩磚」。其選用春茶為主料，條索粗壯，以上好的勐海普洱茶菁製造而成，堪稱黑色普洱茶的標本。

周先生解釋：「此『可以興茶磚』以四塊為一墩，單塊重十兩，四塊茶磚以白棉紙包成一體，再包以竹箬，然後用竹心篾條綑綁為一大而稜角分明之茶墩，這樣子包裝的『可以興茶磚』，現時市場上可說絕無僅有。從『可以興茶磚』的生產年份來看，其應為最早的磚形茶。」

「『可以興茶磚』的「十」代表滿足、完整、完美，可以興『十兩磚』寄語天下團圓和睦、幸福圓滿，仕宏拍賣也懷抱着對廣大藏家十全十美的祝願與祝福。」

其他亮點

拍賣尚推出其他精彩的印級茶、七子餅茶之傳奇佳茗，當中包括五十年代的一筒七片紅印青餅，其重量十足，品相完好，茶餅原包（估價380至600萬港元）。此外，還推出一系列2000年代之頂級茶品，其中包括2001年老樹圓茶（老班章）和2005年勐海孔雀青餅（501批次），讓新進藏家可喝得到、看得懂、買得起和藏得住。這不單見證古董普洱的收藏價值，更展現2000年後新茶的投資前景。

擁抱香江情懷

香港是茶馬古道的要津之一，雲南普洱茶自西雙版納經江城、越南萊州運抵香港，搭載海船銷往南洋。香港的老字號大小茶樓，如金山樓、龍門茶樓都存積有不少普洱茶品，九十年代中後期歇業清理後流入市場，帶動了品飲普洱陳茶的熱潮。普洱與香港的緣分可謂十分深厚。今季仕宏也備有一眾「香江情懷」茶品，讓愛茶者共賞普洱與香港的深厚緣分。

秋拍還包括「鑾器天香──茶道·香道·花器專場」: 清末至民國的精品日用茶具和「御尚芳奢──補品及茅台佳釀專場」: 多件珍稀補品及茅台。

仕宏2020秋季拍賣會呈獻三大專場

預展及拍賣地點：

香港仕宏文化中心（香港銅鑼灣皇室堡15樓1506-10室）

預展日期：11月26日至28日（周四至周六）

拍賣日期：11月28日（周六）

2:00pm ——《足吾所好 - 古董級普洱茶及佳茗專場》

3:30pm ——《鑾器天香 - 茶道. 香道. 花器專場》

4:00pm ——《御釀芳奢 - 補品及茅台珍釀專場》

* 拍賣時間會因應疫情需要提前或延遲，敬請留意！

百年 可以興茶磚

數量： 一墩四片

總重量：1,520克

倉儲：完美

年份： 1930年代

工序：生茶

茶廠：可以興茶莊

估價：HKD 2,200,000 - 3,800,000

可以興號茶磚，是市場上唯一的生茶磚，陳化非常平均，香氣在古董茶中首屈一指，就茶質、茶氣、茶韻更是印級茶所無法比擬。1927年後的可以興茶磚存量甚少，據資料顯示，廿多年前其留存量僅三件，每件160片（即共480片）而已，經多年的消耗，目前全球可能存留不到幾十片。

五十年代 紅印青餅

數量：一筒七片

總重量：約2,391克

年份：約1950年代

倉儲：乾倉

工序：生茶

茶廠：勐海茶廠

估價：HKD 3,800,000 - 6,000,000

五十年代的紅印青餅，一筒七片，乾倉倉儲，條索分明，茶菁來自易武茶山大葉種茶樹，並滲有蘭香或野生樟香味。歷經近一上乘佳品。甲子的陳期，整片紅印依舊呈現驚人的生命力，茶氣十足，為紅印是普洱茶界中印級茶始祖，被譽為「可以喝的古董」。

八十年代 厚紙8582青餅

數量：兩筒（共14片）

總重量：約2,354克, 2,476克

年份：1980年代

倉儲：乾倉

工序：生茶

茶廠：勐海茶廠

估價：HKD 1,500,000 - 2,200,000

8582是八十年代七子餅中最具代表性者，1985年由香港南天貿易公司向勐海茶廠訂製。茶面用三至四級嫩芽葉與裡茶用七至八級葉精製而成，經過三十年陳化已富有印級茶的韻味。