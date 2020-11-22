【心理測驗】動物戀愛術　探測未出Pool死因

對於罕見事情的第一反應，往往反映着你對愛情的態度和阻礙桃花的原因。（互聯網）

今年的光棍節剛過，有幾多人還是只有被閃瞎雙眼的份呢？陰功！桃花遲遲未開未出Pool，除了是緣分未到外，還可能與自身相關，會不會是近在咫尺卻沒有發現，又或者是自己困住了走不出來。不想明年的1111也是孤家寡人，就來玩玩這個心理測驗吧！

【問題】

假如有一天，你在路上看見一隻狗，牠的身邊沒有任何人，但是身上卻掛了一部手機，此時你的第一想法是甚麼？

A.狗狗也會用電話？

B.那是一個裝飾品吧？

C.懷疑自己是不是看錯了！

D.猜測這是一隻來自外太空的狗

【結果分析】

A.身邊的鬼主意太多

於愛情中，你不是一個十分堅定的人，很容易受到他人左右，每次稍有「動靜」，就有一堆「軍師」為你出一些亂七八糟的主意，容易弄巧成拙。其次就算沒有「軍師」，也有一些「三姑六婆」，喜歡說他人的缺點，令一些好感無疾而終。旁人的無心阻攔，就是你感情不順的原因。

B.自信和勇敢雙雙欠費

對愛情既期待又怕受傷害的你，就像烏龜一樣，無人的時候會探頭出來看看世界，當有人來碰又立刻縮回殼裏。雖然期待美好的愛情，但當有有好感的對象時，又會不自信、自我懷疑，認為自己不夠好，為自己設限太多，提不起勇氣主動上前。

C.受傷的心尚未痊愈

在愛情中受過傷，不想再重蹈覆轍，害怕自己會跳進類似的陷阱裏，為自己設了很多的保護牆，還未從受傷的戀情中走出來。不管你有沒有發現，但之前的戀愛陰影還在你的心中揮之不去，不解開心結，別人根本走不進你的心，而你也無法真正走進下一段戀情去。

D.千挑萬選過於挑剔

你在愛情中是一個完美主意者，你在找尋一個符合自己所有要求的人，連你自己都沒發現心中對另一半有着很高的要求。你不滿足於現狀，對生活有要求、有挑剔，而你的身邊未必沒有追求者，但對方卻不符合你的要求，你還在思考又或者根本沒於可交往對象的立場去細想，過於追求理想，就是讓你在愛情路上沒法前進的原因。