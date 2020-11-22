Tao自爆想娶心愛女孩　秒刪IU照片疑洩蜜

韓團EXO前內地成員黃子韜（Tao）昨日在社交網發文時，附上韓國女歌手IU的照片，隨後秒刪，之後他在直播中自爆喜歡一個在國外的女生，還隔空向對方示愛兼求婚：「我告訴你，我真的有一個我很愛的女孩，我真的很愛她，如果她願意的話，如果她明天就答應我，我明天就可以直接跟她公開，立即原地娶她，真的，我太愛這個女孩，我可以看她的東西，看一天不停，但我不是粉絲的心態，我是真的覺得，她可以做我的女朋友，但是我見不到她，我們不在一個國家，我還發過私信，結果人家沒回我」而他昨晚再於社交網發文強調：「我不是在追星！！！這是一種愛，你們不懂...有時候不要拆穿。」

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隨後有網民猜測Tao的心愛女孩可能便是IU，更令二人登上內地熱搜榜No.1。有網民發現Tao在社交網關注的唯一一位國外女星便是IU，他亦有點讚女方在社交網發的每條動態，而Tao於今日早上再發文：「早上好，我是黃子韜，我今天遇到了一些麻煩，上了兩個熱搜，微信轉賬600塊，讓那些人幫我繼續加熱，你懂我意思嗎？我向你敬禮！」似乎想借助網民的力量將愛傳遞給身在韓國的IU。