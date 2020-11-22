仲好搵過踢波！碧咸傳收4億港元參與足球game

英國萬人迷前球星碧咸（David Beckham）雖然早已退出球壇，但收入冇減之餘仲比從前搵得勁！近日有傳碧咸已同大熱足球電視遊戲FIFA的開發商EA Sports以4.12億港元酬金簽下3年合約參與該遊戲的「演出」！

據估計咸爺今次的酬金比起以前球壇生涯賺錢還要多！有指他當年在曼聯踢波時每周大約賺103萬港元，而2007年他轉投美職聯球隊洛杉磯銀河時，5年合約的酬金高達2.57億港元。有知情者指今次咸爺同EA Sports的合約是他入行以來最容易賺的一次！咸爺日前亦於社交網上載遊戲片段宣布再度參與《FIFA 21》，並留言：「FIFA 21...熱切期待睇我重返球場同舊隊友踢波！或者羅蜜歐與告斯（兩名兒子）依家會覺得我係有型老竇😂」

剛推出不久的《FIFA 21》開設The Debut故事模式的新玩法，一眾玩家可選擇不同角色球員，除了可選擇碧咸之外亦可選擇已退休的巴西球王比利（Pele）以及英格蘭前國腳連尼加（Gary Lineker），甚至連唔係足球員的英國樂壇天后Dua Lipa、一級方程式賽車車手咸美頓（Lewis Hamilton）、NBA籃球明星「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）等都會「落場」，令過癮度大增！