蘇慧恩曾沉迷打機課金：讀書嗰時1個月使4千

歌手蘇慧恩（Ophelia）聯同同公司的師弟妹鍾曉彤、謝柏忠及馬穎珊出席電競活動及車模比賽，Ophelia擔任表演嘉賓及比賽評判，她自言是模特兒出身，讀書時曾在廣州做過車模，問到是否要性感上陣？她坦言：「唔需要好性感，外國模特兒就好性感喇，唔輪到我。（介唔介意性感？）如果拍瘦身廣告着泳衣或者活動有需要都可以，但我身材唔豐滿，唔適合性感，啲客都唔會搵我。（對自己身材冇信心？）都唔係，我係骨感，呢個係媽咪賜畀我，係比較平均，如果太突出畀人集中某一點都唔係好事。」

另外，講到電競，Ophelia表示現時已甚少打機，因為覺得浪費金錢及時間，但曾有段時間頗為沉迷：「我會買點子同課金打機，讀書時試過1個月畀咗4千蚊打機，依家覺得幾無聊。當時都有少少病態，媽咪見到我張月結單覺得好誇張。」

而原本有份出席該活動的《全民造星III》參賽者黃欣欣未有現身，身為對方師姐的Ophelia代解釋：「佢隻眼生眼瘡同含膿，所以嚟唔到，佢參加《全民造星》壓力好大而且行程好多，佢又要教跳舞，所以唔夠瞓生眼瘡。」

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