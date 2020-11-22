今晚開騷！着壽衣食供品？張敬軒：真係醒X咗

歌手張敬軒嘅演唱會幾經波折，今晚終於喺紅館舉行第1場！今日佢照舊會去綵排，前2晚佢就事先同佢嘅「極品」工人姐姐單聲今朝想食多啲嘢：「都冇乜特別期望㗎喇，希望有嘢落肚啦咁...」見到枱上有碟腸粉、粥、雞蛋、蘋果仲有幾碟醬油，單調得嚟好似幾豐富，點知佢話：「我一路食，我覺得自己好似食緊供品...7點幾，我矇住對眼行出廳，又冇戴Con，一𥅈眼見到咁多碟以為有九大簋食，點知行近張枱，我真係醒_咗！我諗佢知我今晚喺紅磡開Show，所以整壇咁嘅賀我...」

不過仲未完，佢望一望自己套睡衣，竟然有啲似壽衣，真係大吉利是呀！佢話係靚嘢嚟，係媽咪送嘅，但拼落個早餐度就出晒事！網民都笑言「食完早餐好上路喔」、「放心神枱啲嘢豐富過你好多」、「有三色醬畀你點嚟食咪算好」！

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