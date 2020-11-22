為台慶減4磅！連詩雅駕馭全透視晚裝冇難度

歌手連詩雅日前在經理人公司提議下着全透視晚裝出席《萬千星輝賀台慶》，雖然她平日都勤做運動Keep Fit，對身材有信心，可是仍覺得着全透視裝是大挑戰，她說：「因為台慶前3天先去試裙，嗰2套晚裝真係好貼身同全身透視，仲有1條係白色，有多啲啲肉都會影響裙嘅美感，我第1眼見到條裙已經好鍾意，簡直愛不釋手，又唔想浪費經理人公司同造型師嘅一番心意，所以我決定喺台慶前3天，一定要減4磅。」

由於同期她仍要趕拍新劇《金宵大廈2》，所以唯有在3天內共喪跑20公里，兼且一日3餐只可吃蛋白，雞胸同菜，她又分享進行地獄式的極速減肥心得：「如果要喺短時間內減肥，令身形Fit到達自己目標，一定要運動佔30%，仲有配合70%嘅飲食比例，先唔會白費心機。」

雖然最終都達標減夠4磅，但出席台慶當天她曾感到頭暈，幸好心情太興奮，令腎上腺上升關係，令她力抗輕微身體不適，她又說：「好開心現場有好多人行嚟讚我着得靚，總算冇令造型師、經理人公司丟架。」

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