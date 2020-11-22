學員失落冠軍　謝霆鋒收貨勁滿意：滿分

由謝霆鋒任導師的音樂選秀節目《中國好聲音2020》經過2個多月的比賽，日前帶領其學員殺入總決賽。為了讓學員更了解不同音樂文化，霆鋒帶着他們感受「手碟」文化，藉此磨練意志、體驗音樂魅力，他希望可以讓學員穩住自己：「把本來他們已經擁有非常好的嗓音呈現給觀眾，當一個導師，我的考慮是全局觀，並不是當下只是希望可以贏，贏一個回合。」

總決賽夜，節目一開始霆鋒打頭陣，他帶領着學員合唱《成者為王》一曲。經過一輪熱身後，比賽正式開始，賽制分為兩輪，第一輪跟導師合唱，霆鋒跟他的學員曹楊合唱《給天使看的戲》；隨後的獨唱環節，學員唱了一首原創歌曲《只有你不知道》，當演唱完後，主持問霆鋒覺得學員表現如何，霆鋒透露歌曲是二人合作寫成：「非常滿意，其實這首歌是我們兩個寫的，曲是我寫、詞是曹楊寫的，我覺得他今次的演出對我來說是滿分。」最後雖然霆鋒的學員未能獲得冠軍，但他表示這是一次難忘的音樂之旅。

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