叫何雁詩「老婆」嗌尷尬　鄭俊弘自爆被叫衰…

歌手鄭俊弘（Fred）作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，大談推出新歌《絕地火星車》及新婚過後感受。Fred說：「首歌對我好有意思，所以想另一半Step（何雁詩）去睇我錄音，嗰日佢冇畀任何意見，但到呢一句『多得有個人陪我走』時，本身覺得唱得麻麻，但喺個玻璃窗見到Step，再加多咗身體Movement，出嚟效果又唔同啲，好似唱畀佢聽咁，我從來都冇試過咁，所以都幾Sweet。」

談到新婚後有甚麼改變，Fred說：「之前一齊住，大家已經清楚大家嘅生活習慣同節奏，最唔同係依家叫佢做老婆，初初有啲尷尬，不過依家愈嚟愈覺得自然，佢都有叫我做老公，但有時佢都講笑咁叫我衰佬。」Fred又說：「做咗人老公之後，學識同對方講多啲嘢，有咁嘅諗法，係因為結婚之前去咗好友陳嘉寶同佢老公屋企食飯，佢哋同我哋做咗一個夫妻嘅練習，睇吓有咩不足，原來佢結婚之前都有另外一對夫婦幫佢做過呢個Test。所以唔係一結婚就可以成為好老公，婚姻同唱歌、彈結他都一樣，係需要不斷練習。」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc