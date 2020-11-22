疫情下avex大裁員！100名40歲以上員工遭炒魷

日本大型音樂製作及經理人公司avex，旗下有不少當紅歌手如濱崎步、倖田來未、安齊歌戀等，是亞洲最大型音樂公司之一。受到疫情影響，演唱會、周邊商品、CD等銷量受到嚴重打擊，年度盛事a-nation演唱會現場演出被迫取消，改為網上直播演出，其他歌手的演唱會大多改為無觀眾演唱會，以網上直播，收入大受影響。加上旗下歌手今年鮮有大熱歌曲，令收入激減的avex雪上加霜。

據avex2020年4月到9月的財報顯示，淨虧損32億日圓（約2.3億港元）。為了挽救嚴重財赤，avex推出100名40歲以上的員工自願離職方案，佔全公司約4份1人。另外，avex將位於東京南青山的總部大樓賣掉，該大樓於2017年12月開業，樓高18層。至於力捧新人方案亦叫停，avex的CEO松浦勝人曾透露打算力捧一名17歲女歌手，估計是去年離隊的AKB48前成員矢作萌夏。而懷孕第二胎的濱崎步，暫時未受裁員計劃影響，她在社交網分享她在巨型聖誕樹旁的照片，她身形纖瘦仍未有見肚。