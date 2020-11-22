難頂1個餸食1星期　苑瓊丹進軍飲食業全為老公

瓣數多多的苑瓊丹（苑仔），剛完成香港開電視節目《開工大吉77》後，隨即投資7位數字進軍飲食業，大量生產即食餸包，期望成為圈中「食神」！苑仔坦言老公每晚「粗茶淡飯」，方決定進軍飲食業：「因為我工人姐姐完全唔識煮餸，邊個餸老公話好食，佢就晚晚畀佢食，食足成星期都係咁，難得老公竟然冇投訴照食，再唔係就咁煮個上海麵又當一餐！因為呢個工人姐姐好錫狗，所以我又唔會炒佢，但係咁唔係辦法嘛，所以買啲即食餸包看門口，老公就話既然係咁，做咩唔自己投資？依家咪慳番啲買餸錢，又可以畀老公食餐好，總之『一為神功、二為弟子』啦。」

雖然苑仔不參與烹調工作，但她笑指「臨老」做苦力，隨時化身做「包裝妹」、「外賣妹」：「人工好貴啊，有大訂單都未必夠同事返工，所以自己頂硬上，幫手入吓餸、抽真空咁囉！」

苑仔講笑話享受賺錢過程，歡迎任何人約她投資：「我冇乜錢咋，但想搵錢就真嘅，依家晚晚用餸包開飯，叫老公順手試味畀意見，不過佢死都唔肯出鏡幫手做宣傳，佢話我做『食神』，我就話佢係『賭神』夠晒神秘！我啲性格唔可以停㗎，呢排少咗外地拍戲工作，咪圍埋度橋搵錢囉!」

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