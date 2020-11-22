「跳舞＋富婆」染疫高危！陳曼娜澄清冇佢份

圈中富婆陳曼娜熱愛跳舞，不時相約好友聯誼晒舞技。惟日前社區一位富婆確診新冠肺炎，因她曾踏足過舞蹈中心，即引起「跳舞群組」恐慌。衞生署更列出14個高危舞廳或舞蹈中心，事件牽連甚廣隨時引爆第4波疫情。

事件曝光後，陳曼娜接到不少好友電話問候其健康狀況，當中不乏早前分別出席過她多個生日會的好友，「對號入座」下擔心她與「跳舞富婆」有關。現身在深圳準備拍攝梁家樹監製、楊茜堯主演新劇的她，正在酒店接受隔離，強調自己健康情況相當良好，與「富婆」及「跳舞群組」人士無關。她指啟程到深圳前已接受檢測，確保健康後才能入境表示：「確診富婆唔係我。所有出席過我生日會嘅朋友唔使擔心，有事我都唔會同孫女過生日啦。我依家喺酒店每日把握時間熟讀劇本，但亦要回覆朋友的查詢。」她重申已有1年多未有外出跳舞，相信打後1年都唔會參與，確保安全。另外，她亦感激圈中各方好友早前抽空出席她的生日會，令她感到相當難忘。

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