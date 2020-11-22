【耍冧都冇用】徐若瑄頒金馬女配拖時間惹公憤

《第57屆金馬獎》已經完滿結束，不過負責頒發「最佳女配角」的徐若瑄，於頒獎前High爆講唔停，又不避嫌表示想有份角逐的謝盈萱得獎，期間更搶去拍檔的得獎者信封，前後擾攘5分鐘，結果被大批網民狂插。事後徐若瑄於社交網急急發文耍冧補鑊，指首次當監製求好心切，才表現緊張激動，並接受大家批評指教，惟部分網民仍不接受，繼續狙擊她。

而金馬執委會執行長聞天祥則講解評審團開會過程，指當中「最佳導演」及「最佳原創電影歌曲」獎於覆檢賽果時曾被推翻，而包辦影后及最佳女配角的陳淑芳，均以壓到性票數勝出，原有機會再下一城獲原創電影歌曲，最終被另一套電影跑出，雖然成為雙料影后，但陳淑芳揚言不會加價，仍舊收10萬台幣（約2萬7千港元）片酬，她更以81歲之齡，成為金馬史上最紀最大的雙料得獎者。

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