做足防疫撐張敬軒　吳浩康：戥佢緊張！

歌手張敬軒今晚開紅館騷，吳浩康晚上7時許現身，穿牛仔衫褲、配戴黑色口罩的他表示提早到場，一來避免人多，二來可預時間做足防疫措施。對於新冠肺炎疫情反彈，第4波疫情來勢汹汹，吳浩康直言多少都擔心。見他配戴的口罩疑似是防花粉口罩，他解釋已經問過，口罩屬合格。他說：「起碼一年多冇嚟過紅館，但為咗軒仔（張敬軒）一定要嚟。（擔心佢個騷取消？）都擔心嘅，戥軒仔緊張。（因為有粉絲喺社交網留言問係咪應該取消個騷？）我覺得好難取捨嘅，因為安排個騷都要時間，面對呢個特殊情況，都想像到軒仔面對幾大壓力。（有冇傳短訊畀佢叫加油？）冇呀，我嚟已經係支持，開騷前唔好咁多message佢，太多就好煩，現身支持最實際。」

他自言除了戴口罩外，會勤洗手，及不會四圍亂摸，他說：「自己消毒都好密，噴霧都好勁。（你自己都想快啲開騷？）今晚想軒仔Good show先，自己都想，等所有嘢正常番先。」另外，紅館的入口處都安裝了量度體溫儀器，而周邊均有告示提醒觀眾入場需要配戴口罩、禁飲食及保持社交距離，防疫措施亦做到足。

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