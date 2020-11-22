真無線新貴　Elite 85t升級降噪

近年不少耳機均加入消噪功能，品牌Jabra就是其中之一，最近廠商再推出全新主動降噪(ANC)真無線耳機Elite 85t，配備了Advanced ANC技術，比同廠的降噪產品有更進一步的消除噪音能力，透過其半開放式設計和多個主動降噪麥克風，營造專屬私人空間的同時，又能透過HearThrough功能聆聽周圍的環境聲，聲音表現自然又提供有限阻隔，成就與別不同的降噪效果。

耳機採用6組麥克風，每邊耳朵各有3個，為用戶帶來出色的通話質素。此外，經改良後的風噪抑制功能讓駕駛途中也能保持清晰通話。

Jabra將耳膠調整為橢圓形，讓耳塞更好地貼合耳朵，半開放式設計更進一步增加舒適性並減輕耳壓。音色方面，內置的12mm驅動單元能產生強大音量和重低音，配合《Jabra Sound+ 》式，還能自訂等化器設定音效，打出個人化音效。

開啟主動降噪功能時，耳機單次充電可使用 5.5小時，配備充電盒共可使用25 小時 ; 關閉主動降噪功能時，配備充電盒共可使用31小時，超級長氣！耳機現已發售，美中不足是只有鈦黑色，用色未夠豐富。