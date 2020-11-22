軒仔忠粉擔心演唱會取消　全程戴口罩唔飲食

張敬軒排除萬難在疫境下開騷，獲不少忠粉支持，東網於紅館門外做街訪，發現很多歌迷都是去年經已買票，由上年等睇軒仔等到今年，絕對是忠粉！

麥小姐受訪時說：「鍾意咗軒仔近8年，啲飛係上年買，等到今年先睇。（上年個騷延期係咪好失望？）冇辦法啦！因為疫情問題，加上社會事件。（擔心今晚會取消？）都有啲擔心嘅，不過見工作人員都做好防疫措施，相信好安全，自己會戴口罩及消毒雙手，大會都有量體溫。（有網民覺得應該取消？）如果真係確診個案有上升趨勢就真係要考慮吓，自己真係期待咗1年，就算取消，佢都仲有機會嘅！我總共買咗4場，有啲係加開場次，其中2場透過Fans club買，位置有好有唔好，不過都OK嘅，Fans club嗰兩場位置都幾前。」

而李小姐、歐小姐和張小姐表示：「我哋都鍾意咗軒仔3年，演唱會飛都係上年買。（換飛有冇麻煩？）唔煩，最緊要有得睇，有得睇就好，啲位仲好過之前添！（第4波疫情爆發有冇擔心？）少少都有，會全程戴口罩和唔食唔飲，贊成軒仔唔同粉絲握手，我哋期待咗1年。（覺得應該取消？）如果疫情真係變嚴重真係冇辦法，我哋每日都會睇公布嘅確診數字，知道情況，都有少少擔心嘅！」