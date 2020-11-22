張敬軒化身紅館工作人員　叫大家做好防疫！

《張敬軒X香港中樂團盛樂》一連八場演唱會於紅館開鑼。軒仔為了確保防疫措施做足， 他化身紅館工作人員，拍攝防疫措施安全指引片段，於演唱會開場前播放，讓觀眾清楚知道如何安全、快樂地欣賞演唱會。

片中軒仔穿上了紅色帶位職員紅館制服，戴着口罩親身示範觀眾如何按照座位編號入座，保持社交矩離，不能私下調位。觀眾於欣賞演唱會期間，不准飲食，連偷偷地飲水都唔可以，全程需要大家都罩不離口。軒仔又提醒大家，為安全起見最好盡量少用紅館的公共設施，又笑言演唱會好精彩，如果唔急就不要去廁所，如果真係要去，去完記得洗手，邊洗手邊唱五次「成碟青瓜過大海」就時間剛剛好洗乾淨。再保險一點就請再用消毒酒精搓手液搓手先返回座位。

另外，軒仔又於片段中向歌迷及朋友表示，不要浪費錢送花，亦不用擔心他冇啖好食，送美食給他，因紅館前後台大部份位置都嚴禁飲食，餵飽他的重任交給他家中的「遮遮」便可以。又為免人群聚集，軒仔細心通知歌迷，完場後不用於後台黃閘聚集等見他一面，為了抗疫，完騷後他會秒速返家「淨身消毒」，不會於黃閘位出來跟大家會面。

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