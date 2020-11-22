菊梓喬胞妹進軍KOL界　藐嘴藐舌勁港女

歌手菊梓喬（Hana）自小父母離異，年紀輕輕已肩負「大家姐」重任，跟感情要好的妹妹相依為命，曾自責為做歌手而養不起妹妹的她，現已今非昔比，穩做「星夢一姐」後成功脫貧，連帶妹妹都有好日子，可隨家姐腳步追夢。

據知Hana妹妹化名「三樓百胃Stomachguchi」加入KOL大軍，不過她純屬Sell演戲，非跟賣唱功的Hana「爭飯食」。Hana妹妹在微辣短片《憑實力單身》中，演飾透過交友App獵仔的貼地港女。首度曝光的她，樣貌被網民指似唱家班閻奕格，她的手腳均有紋身，跟家姐斯文氣質截然不同。雖然她的演技尚屬新人，但將黑面、藐嘴、愛發脾氣及狂Loop手機的港女特色發揮得淋漓盡致，相當好戲。

「阿妹真係好似閻奕格！」

Hana日前受訪時承認妹妹學做KOL，又讚妹妹：「拍得好好，佢比我更加識做戲，我差過佢。（妹妹唱歌好唔好聽？）唔係話唔好聽，但我唔建議佢唱歌，我會建議佢拍劇。」問到可會考慮向無綫推薦妹妹？她笑說：「佢係普通人嚟㗎咋，畀佢出去闖一闖先，佢本身有正職嘅，不過我覺得佢喺做戲方面幾有天分。」更望將來兩姊妹有機會合作。

談及妹妹似翻版閻奕格，連Hana都笑說：「我見過閻奕格真人，阿妹真係好似佢，我同妹妹完全唔同類型，佢夠特別同幾可愛。」近期開設個人專屬頻道大行其道，Hana亦隨潮流拍生活片放上網：「開咗個工作坊，想帶動小朋友、粉絲學整手作仔，想做到好似生活百科咁。」

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