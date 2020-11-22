《鬼滅之刃》掀Cosplay潮　藝人最鍾意扮咩角色？

日本人氣動漫《鬼滅之刃》近日於各地掀起熱潮，更帶動多位藝人爭相Cosplay當中角色，令娛圈刮起一陣Cosplay風！其實有唔少藝人都曾試過大玩Cosplay，個個都入型入格、各有特色！

陳婉婷：「最深刻係有次我扮《聖鬥士星矢》入面嘅北冕座『塞爾尼婭』，嗰次我覺得真係好靚，之前試過着古裝、和服、女僕，甚至扮過『哆啦美』，但真正認真咁Cosplay嘅話，就嗰次先係第一次。如果再有機會，我就想扮依家最Hit嘅《鬼滅之刃》，我最鍾意入面嘅『禰豆子』，因為我本身鍾意和服，而且佢好可愛，自己都好想試吓。」

組合天堂鳥成員Gordon：「最近生日我啲朋友同我搞咗個Party，當日我作為生日會嘅主人翁，梗係要打扮得非常之精彩啦，呢個印第安人Look，下身裏面真係得一條內褲，嗰個天氣凍，所以去咗燒嘢食，咁我哋比賽邊個打扮最差就要畀人畫面，咁我係生日嗰個，就算贏定輸都照畀人畫。仲有一次，我參加動漫節扮殭屍，嗰次同魯芬姨一齊合作，好遺憾亦都係最後一次合作。」

譚杏藍：「其實我以前真係一個Cosplayer，玩過3、4年，每一年嘅動漫節都有好多唔同嘅Event，而每日都扮演唔同角色，其中一年動漫節，去到第4日，但我真係車唔切套衫，因為所有衫都係我哋自己車，仲要夾咗其他人一齊着，記得嗰日一早就拎咗塊布，即場喺會展剪，然後成件衫都係用雙面膠黐，可能以前啲雙面膠紙特別黐啲，完全冇甩過，大家都以為我係車出嚟！」

黃靜藍：「最深刻印象一次Cosplay經驗，係一次工作需要，扮《Frozen》入面嘅主角Elsa，不過因為我啲頭髮太多，戴唔到個金色假髮，最後用番我本身黑色頭髮上陣，做咗一次黑色頭髮嘅Elsa。至於我最想Cosplay嘅人物，因為我自小就好鍾意睇卡通《美少女戰士》，所以有機會想試吓。」

劉晨芝：「平時Cosplay扮嘢通常因為萬聖節同埋喺美國，成日會扮埃及妖后、Tinker Bell同埋紅心王后嗰啲，最深刻一次，係扮得最耐嘅係埃及妖后，因為淨係化個妝都化咗2至3個鐘。我想扮一個Saber角色，係日本動漫人物，當然最多人扮一定係Sailor Moon美少女戰士同春麗，都想扮吓，但好多人扮。」

楊玉梅：「最近客串《愛．回家之開心快速遞》中一個角色，有一場美人魚扮演，呢個Cosplay件衫胸前兩個殼，遮住重要部位，其實有啲尷尬，但我都有演員道德，點都着出嚟畀導演睇，佢哋都覺唔得，都換過另一件，多謝公司睇得起我，做過中年美人魚！後來換咗新一套Cosplay，出嚟個效果好正、好靚，其實自選美後都冇着過咁性感，自己都面紅又好笑，但係好好玩，起碼自己都着得起，自信心返晒嚟！我都未試呢啲Cosplay㗎，好難忘！」

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