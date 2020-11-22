排除萬難開騷　張敬軒高呼：紅館我返嚟喇！

歌手張敬軒（軒仔）成為疫境下首位重返紅館的歌手，約6,000觀場入場，而撐場的嘉賓亦星光熠熠，包括老闆楊受成夫婦和楊政龍外，還有蔡卓妍、鍾欣潼（阿嬌）、泳兒、關智斌、吳浩康、洪卓立、艾妮、周家怡、曾樂彤等出席，據知阿嬌因翌日要開早，故開騷即閃。演唱會開場前，紅館螢光幕播出一段軒仔化身紅館工作人員的搞笑防疫片，令全場爆笑。

演唱會於晚上8時半開騷，80人的中樂團和樂隊全部戴上口罩，軒仔出台的裝扮甚為高貴，穿上印有雲石紋圖案的黑色皮褸，上面還鑲了很多珠珠，頭上一頂黑色帽，配以長毛裝飾，獻唱完《酷愛》之後，他即拿着咪大叫：「紅館我返嚟喇！大家都返嚟啦！」全場掌聲如雷。

舞台設計會不斷自轉，台上的軒仔笑言：「麻煩繼續Keep住轉，因為我轉唔到身，裙襬太大。大家好嘛？比以往升上台見到咁嘅入座率，係好唔開心嘅，但係呢個時勢見到呢個入座率，我好感激大家嘅支持，因為要配合政府防疫嘅規矩，所以大家坐得好疏落？好輕鬆？隔籬仲可以擺嘢添！總之你哋肯嚟我就肯唱，就算唱幾多場都唱。」

軒仔說演唱會是得來不易，自言對製作和演出都好有要求，所以一直研究如何在有限範圍去發揮最大。因疫情關係演唱會取消握手環節，他希望歌迷可以從另一角度去欣賞他與樂隊的演出，除了送掌聲給樂隊外，亦叫在座送掌聲給紅館的清潔人員，他說：「因為啲哥哥姐姐每日用6-8小時逐張櫈清潔，好多謝佢哋，辛苦晒，衷心感謝香港中樂隊畀呢個機會我，同埋我背後嘅男人，就係指揮。」

他笑言原本想上網買假手做紀念品，但發覺不可行，而演唱會亦不設場刊，故他親自報演唱會流程，他說：「今次演唱會有4個章節，每個開頭有一首序曲，係我或者中樂團揀選，希望大家瞇埋眼細心去欣賞，中式古典音樂自娛，揀歌時我都專登上網睇吓大家嘅留言，睇吓想聽乜、唔想聽乜，有歌迷話唔想聽《櫻花樹下》，Sorry，今晚一定會唱，首本名曲冇幾多首。」他突然又開玩笑說：「個台轉轉吓轉到頭都暈。有歌迷叫我開Side track演唱會，今晚試少少畀大家。」說罷唱出《不吐不快》。

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc