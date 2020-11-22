粉絲爭住做家廚　軒仔：炒2個小菜嚟試吓先！

歌手張敬軒今晚於紅館舉行演唱會《張敬軒X香港中樂團盛樂》，第2章節開頭先有4名身穿白色衫、戴上口罩的Dancers上台跳舞，軒仔着上富古典味的白裙兼戴上長假髮再次登場，獻唱出《無忘花》及《追風箏的孩子》，然後他表示原定安排了超過20位Dancers上台演出，惟在實際的條件限制下大減人數至4人，軒仔笑言：「為免咁多人喺台上面交換飛沫，佢哋都有戴口罩，希望將來補番個再大陣容嘅演出。」又謂因現場地方有限，要屈就80名樂手一起坐，並坦承沒有戴口罩的自己及需要用口吹奏樂器的樂手事前都有做深喉測試。

去到第3章，軒仔換上一套白色華麗水鑽西裝演唱《悔過詩》，邊唱邊走近Fans堆隔空互動，他笑言：「呢個位最近㗎啦！山頂嘅朋友你哋好呀！好耐冇講呢句！」當軒仔發現有Fans一直高舉巨型麵包公仔，他說：「一開始就見到你袋麵包啦！你27號嚟唔嚟？叫姐姐（家傭）坐你附近。」他感恩多了好多90年代的Fans，但不知是否「早餐迷」，繼而有Fans大叫問道：「請唔請廚師煮早餐呀？」軒仔笑言：「炒2個小菜嚟試吓先啦！有冇人真係有因為早餐而入嚟？（有Fans舉手。）真係㗎？下次叫姐姐請大家食嘢！」

軒仔指《悔》是首次獻唱、出自「姐夫」單立文之手，現時唱感受很深：「2007年當時唱都冇乜感受，有啲歌喺細個嗰陣唱係置身事外，到大個唱先覺得首歌係講緊自己，綵排嗰陣唱都忍唔住喊。」

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