懶理前妻康子妮緋聞　林曉峰平常心：都塵埃落定

林曉峰（阿Lo）與練美娟為主持的節目《調查男女》錄影，阿Lo請來好友鄧兆尊擔任嘉賓，剛離婚的他笑言不知是否要向對方取經，不過他指兩人喜好不同，不會爭女。談到前妻康子妮，阿Lo表示知道對方很忙碌：「聽到佢好忙同做到自己鍾意嘅工，我都好戥佢開心。（有指佢同緋聞男友好親近？）我哋都唔係一齊，佢有佢嘅生活，我有我嘅忙碌。（有冇留意話佢出席緋聞男友生日派對？）我冇留意，好少睇新聞，唔會刻意唔睇，自己平常心，會保持住開心嘅心情。（睇到會唔會難受？）都塵埃落定，心情唔會有太大起伏，依家享受一個人。（會唔會想快啲識番個？）唔係比賽，順其自然。」他笑言日前練美娟大叫他「老公」，後來發現原來對方講「Lo哥」但走音：「佢話我吼都唔吼你，係都吼你個仔啦，老爺！」

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