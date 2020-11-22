台慶得3分鐘換衫！謝芷倫自爆後台烏龍事

謝芷倫自爆差啲喺觀眾席衝去另一邊後台，否認電視鏡頭會影到佢！

藝人謝芷倫（Jan）多才多藝，精通芭蕾舞嘅佢，早前於台慶表演中國舞，更以古裝上陣，佢坦言係一大挑戰：「練咗4日就表演，時間非常緊迫。我件古裝衫好長，跳嘅時候其實我踩到自己裙腳，差啲仆親，最驚係走位時會撞到其他人，所以花最多時間練走位同企位，最後都好順利！今次跳完中國舞，都幾鍾意，好有韻味，之前拍劇同拍電影都有跳過肚皮舞同芭蕾舞，希望有機會拍古裝時跳中國舞啦。」

佢又大爆後台烏龍事：「表演前得3分鐘換衫，換完9秒9跑去後台，超緊張，同參選港姐時一樣爭分奪秒。我仲差啲喺觀眾席衝過去另一邊後台，好彩有負責同事捉實我帶我行番後台，唔係就會影到我跑過。」此外，佢亦與《愛．回家之開心速遞》拍檔李偉健、歐瑞偉等好友集郵，再度合體。

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