張敬軒帶拉尺上台　保持安全社交距離！

歌手張敬軒紅館騷開鑼，因受疫情影響，軒仔取消握手環節，卻有意外「驚喜」，貼心準備道具：「我應該係史上第一位喺紅館開騷嘅歌手帶拉尺。」說畢便抵死拉出安全社交距離的尺數，並大笑下令：「千祈唔好掂我把尺！」然後邊唱《孤單公園》、邊帶拉尺繞場一周，當他見到有Fans一湧而上，就即伍衛國「上身」叫Fans「坐低」，笑翻全場！他又指因為全部人戴上口罩，所以都未能即時認出大家。

再換上灰色花瓣造型衫的軒仔，唱出《桃色冒險》，然後他特別多謝老闆楊受成博士：「畀我自由造音樂、每個演唱會都精益求精，有特別嘅效果，多謝你對我嘅信任，多謝楊太、多謝Shirley。」

軒仔深情剖白，自爆過去一年的時間經歷過不少挫折：「喺香港有其他嘢做，一來一回（返廣州）就要隔離28日，所以未有見父母，改用FaceTime，大家最近睇我社交平台好好玩、好好笑，但呢年遇到好多挫折，喺呢11個幾月我失去咗3位家庭成員，我有隻哥基狗，佢啱啱被診斷有漸凍症，行動會一步一步流失，直至食唔到嘢。」續謂人生是有煎熬的時間、生活一定有苦，但要學識於生活中尋找小確幸，又大爆老闆每朝都Send張「張輩圖」給他：「擘大眼都未抹乾淨眼屎，就見到有人關心自己，我之後都會繼續分享更多愛，忍受啲早餐！」令全場爆笑！

軒仔再次衷心感謝Fans沒有因為退費手續麻煩而過來紅館辦理，唱《笑忘書》前夕，軒仔坦言這首歌千斤重：「相信大家入嚟嘅心情同我一樣恍如隔世，本來睇演唱會係理所當然嘅事，但都變得咁艱難，無論來日咩崗位、嚟自邊度嘅觀眾、無論生活有幾苦，有張敬軒嘅音樂陪伴大家，係我嘅福氣！」