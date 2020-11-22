游嘉欣被姜皓文演技嚇親：佢做戲好真實

現年20歲的「後生女」游嘉欣憑無綫節目《#後生仔傾吓偈》上位，出道短短2年間已參與拍攝3套劇集，包括《使徒行者3》、《香港愛情故事》、《刑偵日記》，成功比其他「後生仔」率先跑出，上位指日可待。現階段同時兼顧工作及學業的她，坦言未有計劃大學畢業後的去向，但是會給自己5年的時間勇闖娛樂圈：「希望更多人嗌得出我個名，可以參加唔同節目，有更多出鏡機會，如果做到的話我都想繼續行落去。」

狂NG勁尷尬

作為演戲初哥的她自爆拍攝《刑》時曾NG逾10次：「有啲對白唔係日常生活講嘅說話，有時講極都講唔出嗰幾粒字，當然有少少尷尬，因為有咁多大卡士演員在場，但惠英紅、王浩信、黎諾懿佢哋都冇怪我，反而安慰番我。」又笑指被同劇的姜皓文的霸氣演技嚇窒：「佢劇中係我上司，有一場戲佢要發脾氣，嬲到拍枱掟嘢。我喺旁邊嚇到震咗一吓，連續幾Take我都忍唔到震，真心覺得佢做戲好真實，好有現場感。」

場地：Mini Hotel@ Centralob

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