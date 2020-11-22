妃月留衣　迷上重口味

數到日本AV界入面唔怕重口味演出嘅女優，筆者第一時間諗起上原亞衣。雖然佢已經引退，但好多人依然掛住佢嗰副嫩白身材，以及毫不錫身嘅演出態度，連後花園都肯開放畀男優玩弄，真係冇乜邊個女優接受到。最近有消息話亞衣已經操番弗副偈，準備再戰江湖，但係一直只聞樓梯響，好彩我哋仲有妃月留衣，可觀性不比亞衣遜色！

鍾情筋肉人

今年26歲嘅留衣，個樣帶點稚氣，皮膚又嫩又白，體態比起亞衣更為纖巧，23吋水蛇腰配埋胸前一對E Cup水晶燈，絕對係一副極品靚偈！

留衣喺2016年得到AV大廠S1招攬為專屬女優，都算系出名門，但因為S1有太多猛將，佢喺1年合約期屆滿後，決定另謀發展，先後過檔Ideapocket同Attackers，嘗試唔同類型嘅演出。及至轉為自由身，仲愛上咗重口味演出，甚至連後花園都解禁添！另外，留衣好樂於以一人之力跟多位大隻猛男肉搏，問佢點解咁鍾意大隻佬，原來同經典漫畫《筋肉人》有關。事實上，留衣好喜歡呢套作品，仲喺機緣巧合下認識到作者嶋田隆司，之後佢多次出席攝影會兼玩埋Cosplay，差啲以為佢做咗《筋肉人》嘅代言人添！

妃月留衣

年齡：26歲

身高：5呎2吋

三圍：35-23-35