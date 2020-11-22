黃又南打細路唔留手：佢塊面有手掌印

藝人黃又南、袁富華及張建聲等晚上出席電影《一秒拳王》首映禮。戲中首次扮演爸爸的又南受訪時表示：「扮我個仔嘅小演員睇嚟得5、6歲，但我個角色係衰老竇，一開工我就要掌摑佢，真係有啲於心不忍，所以埋位前解釋畀佢聽，點知原來佢拍開嘢嘅，完全唔介意！」

又南形容自己當時「狠狠地出手」，令對方面上留下手掌印：「因為唔想拖住拖住咁，倒不如快啲、準啲，等導演快啲收貨仲好。（細個時有冇畀爸爸打過？）梗係有，小學時試過扮病唔返學，後來又自己踢爆自己，我未試過驚到要閂房門、跳上碌架床逃避爸爸。其實上咗中學之後，我爸爸只會同我講道理，佢擔心體罰我會離家出走，又或者還手。」他又指疫情少了工開，自己仍堅持每星期返經理人公司開會，討論劇本：「唔想偷懶，同埋我會喺屋企煲戲，差唔多睇返晒去年想睇嘅好作品。」

袁富華扮過氣拳手堅持操肌

另外，袁富華於《一》片中扮演過氣拳手，他亦自發於家中操肌：「起碼要有返個骨架，不過我依家呢個年紀，蛋白質流失得好快，我唔會爆肌嘞。」剛一口氣完成幾套電影拍攝的他，大讚經理人本事：「可以幫我搵到咁多工作，不過我更加想電影業復甦，等個個崗位嘅工作人員都有公開。」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc